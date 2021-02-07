Ровно семь лет назад Сочи принимал спортсменов со всего мира на зимних Олимпийских играх. Именно 7 февраля прошла торжественная церемония открытия соревнований.

«А, между тем, ровно семь лет назад, 7 февраля 2014 года, стартовали зимние олимпийские игры в Сочи. И, как бы то ни было, это были одни из лучших игр в истории», — пишут СМИ.

Олимпиада в Сочи проводилась с 7 по 23 февраля. Российский город выбрали местом проведения соревнований летом 2077 года. Сочи соревновался с Зальцбургом и Пхенчханом.

Всего на Олимпиаде разыграли 1254 медали. Такое количество стало рекордным для зимних соревнований. На каждой медали изобразили олимпийские кольца и официальный логотип «Сочи-2014».

Поддерживали спортсменов целые стадионы болельщиков. Всем приезжающим помогали в различных вопросах волонтеры.

Было множество болельщиков из других стран. На этом фото удалось запечатлеть эмоциональных жителей Канады.

Талисманами зимней Олимпиады выбрали белого медведя, снежного барса и зайку. Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко отмечал, что впервые в истории Олимпийского движения символы выбирала вся Россия. Талисманами Паралимпийских игр стали Лучик и Снежинка. Теперь фигуры этих талисманов украшают Сочи.