В Федерации шашек России назвали случай с флагом на ЧМ психологическим давлением

Федерация шашек России в ближайшее время выступит с официальным заявлением по поводу скандала на финальном матче чемпионата мира в Польше. Вице-президент организации Анатолий Шкодин в разговоре с «360» назвал произошедшее психологическим давлением.

По его словам, действия польской стороны во время турнира просто выходят за рамки разумного. Шкодин напомнил, что по санкциям WADA россиянам до декабря 2022 года запрещено участвовать в мировых первенствах с использованием государственной символики. Однако если флаг не убрали сразу, то прямо во время матча это делать точно не следовало.

«Поступок отвратительный. Убирать флаг прямо во время матча — это какое-то психологическое давление», — возмутился собеседник «360».

Как сообщалось ранее, финальный матч проходит с 23 апреля по 3 мая в Польше. В нем принимают участие россиянка Тамара Тансыккужина и представительница принимающей стороны Наталья Садовская. В четвертом раунде прямо по ходу партии организаторы турнира неожиданно решили убрать российский флаг со стола.