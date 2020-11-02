«В этом ходе замешан пиар. Лучше, конечно же, соблюсти свое лицо и показать свой профессионализм», — заметила Филатова.

По ее словам, таким образом ирландец нарабатывает бонусы себе в копилку. Она напомнила, что когда Конор дрался с Хабибом, тогда «не было ничего личного, кроме бизнеса».

Ирландец в этих рамках существовал и оскорблял россиянина. Когда же все закончилось, они пожали друг другу руки и забыли обо всех неприязненных отношениях, поскольку это часть профессионализма.

«Если бы было видео, можно было бы проследить по выражению лица, по эмоциям, что он скорее всего думает», — добавила Филатова.

Отмечается, что после победы над американцем Джастином Гейджи Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры. Он планирует заняться тренерской деятельностью и открыть в России новые спортивные школы.