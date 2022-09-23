«В этом году хочется больше поработать самой с собой»: Валиева — о тренировках перед новым сезоном | 360°

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«В этом году хочется больше поработать самой с собой»: Валиева — о тренировках перед новым сезоном

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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала ожидания от нового сезона, который стартует 24 сентября в «Мегаспорте». Со спортсменкой пообщался журналист издания kp.ru.

На вопрос о том, как фигуристке удается всегда оставаться на позитиве, Камила ответила, что у нее есть все, что нужно для счастья.

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«А что мне? Постоянно плакать? Нет, это не выход. Надо радоваться сегодняшнему дню, тому, что есть у тебя сейчас — семья, дом, близкие живы-здоровы. Что еще нужно для счастья?», — сказала спортсменка.

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В этом году, по словам спортсменки, ей больше хочется сосредоточиться на себе.

«Если в прошлом году я больше стремилась к результату и стабильности, то в этом году хочется поспокойнее. Хочется поработать самой с собой, больше сосредоточится на себе. В этом сезоне мне будет сложнее, чем в предыдущих. Так что этот сезон будет под девизом „сама в себе“», — сообщила Валиева.

В заключении спортсменка отметила, что ей интересны и Гран-при, и чемпионаты России.

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