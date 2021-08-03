«В двух командах ошибок бы больше совершалось». Гаджиев — о решении Карпина уйти с поста наставника «Ростова»
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев обсудил с сайтом телеканала «Звезда» решение нового наставника сборной России по футболу Валерия Карпина оставить пост главного тренера клуба «Ростов».
«Можно было бы еще потянуть немножко, конечно. Но, я думаю, там и в клубе начали представлять все несколько по-другому», — заметил Гаджиев.
По его мнению, решение было взвешенным и обоюдным как со стороны Карпина, так и со стороны «Ростова». Он заметил, что клубу пошло бы не на пользу находиться в подвешенном состоянии, поскольку ему предстоит тяжелая борьба. Что касается Карпина, то Гаджиев счел правильным решение специалиста сосредоточиться на одной команде.
«А в двух командах, где все не так просто, где все тяжело, ошибок бы больше совершалось», — подчеркнул собеседник издания.