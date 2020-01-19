«В боксе у Хабиба нет шансов». Первые прогнозы на бой Нурмагомедова и Мейвезера

Американский боксер Флойд Мейвезер опубликовал анонс своего поединка с Хабибом Нурмагомедовым. Многие спортсмены считают это заявление пиар-ходом, а тренер российского спортсмена заявил, что бой станут обсуждать лишь в апреле.

Однако директор по продуктам и контенту направления «Ставки» Rambler Group Алексей Ткачук уверен — если бой между спортсменами состоится, он побьет все рекорды по просмотрам и гонорарам. Он пояснил, что конкурировать с этим сражением смогут только реванши Мейвезер-Макгрегор и Нурмагомедов-Макгрегор. В беседе с «360» Ткачук подчеркнул, что оба этих поединка «вполне реальны».

Эксперт отметил, что в 12-раундовом поединке по правилам бокса Мейвезер не оставит Нурмагомедову никаких шансов на победу.

Если хотя бы один раунд бойцы проведут по правилам MMA, шансы Хабиба возрастают. Как следует обучиться защите от борцовой техники россиянина американец вряд ли сумеет. Впрочем, я все равно ставлю на Мейвезера. Сделать Хабиба фаворитом боя может разве что первый раунд по правилам MMA, или если таких раундов будет несколько. Алексей Ткачук.

Флойд Мейвезер в воскресенье, 19 января, опубликовал в своем Instagramанонс боя с Хабибом Нурмагомедовым. Тренер и отец российского спортсмена заявил, что его сын пока не думает об этой встрече — в апреле ему предстоит поединок с Тони Фергюсоном. Другие спортсмены сомневаются, что сражение возможно.