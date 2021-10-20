Полузащитник Андрей Мостовой может уйти из «Зенита» в ближайшее время
Полузащитник Андрей Мостовой заявил, что может покинуть «Зенит» уже зимой
Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что может покинуть «Зенит» уже грядущей зимой. Причиной этого является недостаточное количество игровой практики в клубе. Об этом сообщила «Российская газета».
«Моя цель — играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать», — отметил спортсмен.
Он заявил, что с подобным ему пришлось столкнуться впервые. Он рассказал также, что летом планировал подписать контракт с «Локомотивом», но не сделал этого по просьбе главного тренера «Зенита» Сергея Семака, передал «Петербургский дневник».