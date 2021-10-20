Полузащитник Андрей Мостовой может уйти из «Зенита» в ближайшее время

Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что может покинуть «Зенит» уже грядущей зимой. Причиной этого является недостаточное количество игровой практики в клубе. Об этом сообщила «Российская газета».

«Моя цель — играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать», — отметил спортсмен.

Он заявил, что с подобным ему пришлось столкнуться впервые. Он рассказал также, что летом планировал подписать контракт с «Локомотивом», но не сделал этого по просьбе главного тренера «Зенита» Сергея Семака, передал «Петербургский дневник».