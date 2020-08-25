В Bellator допустили, что последний бой Емельяненко пройдет в Москве

Российский боец Федор Емельяненко может завершить свою карьеру боем в Москве. Поединок состоится на турнире организации Bellator.

Федор Емельяненко может завершить карьеру после поединка в Москве, об сообщил президент Bellator Скотт Кокер сообщил ТАСС.

«Да, мы планируем, что свой последний поединок Федор проведет в Москве», — поделился Кокер.

Всего на счету у Емельяненко 39 побед и шесть поражений.

Накануне 43-летний Федор Емельяненко сообщил, что планирует провести еще два боя, прежде чем завершит карьеру. Стоит отметить, что зрители пророчили бойцу завершение карьеры после боя с Исмаиловым, где он потерпел поражение. Однако позже Емельяненко ответил на вызов бывшего чемпиона UFC и заявил, что готов побороться с бразильцем Фабрисиу Вердумом.

Ранее американский телеканал CBS составил топ-10 величайших бойцов в истории смешанных боевых искусств (ММА), в него вошли Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, а возглавил список Джон Джонс.