В «Аталанте» назвали причины выбора Алексея Миранчука

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» видит в полузащитнике сборной России Алексее Миранчуке замену словенскому хавбеку Йосипу Иличичу, рассказал главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

«На данный момент Иличич не входит в состав команды, но мы его ждем. Мы подписали Миранчука на замену Иличичу, даже если он не будет его дублером как таковым, — сказал Гасперини. Его слова приводит портал Football Italia.

Гасперини также рассказал, что просил у клуба подобного игрока еще перед началом прошлого сезона, поскольку знал, что Иличич не сможет отыграть весь сезон, но никого не было на примете.

«Россиянин молод, талантлив, сейчас он травмирован, но мы ждем его в составе», — заключил главный тренер клуба.

Йосип Иличич пропустил концовку прошлого сезона и не смог помочь своей команде в Лиге чемпионов из-за депрессии, которая была вызвана личными причинами.

Алексей Миранчук выступал с 2013 года за «Локомотив». 30 августа клуб объявил о том, что достиг принципиальной договоренности о переходе футболиста в «Аталанту». В среду 24-летний Миранчук прилетит в Италию для подписания контракта с новым клубом, пишет портал Tuttomercatoweb. Игроку предстоит пройти медосмотр и сдать тест на коронавирус.

Бывший наставник столичных «железнодорожников» Юрий Семин ранее высказался о переходе Миранчука в «Аталанту». По его мнению, хавбек готов к любому чемпионату, поскольку он очень хороший и качественный игрок, обладающий хорошей техникой и сильными индивидуальными качествами.