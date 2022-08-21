«Уже ушел от ВЭБ.РФ». Сергей Иванов подтвердил, что ЦСКА сменил владельца
Сергей Иванов подтвердил, что ЦСКА сменил владельца
Московский футбольный клуб ЦСКА поменял владельца, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его данным, клуб уже не принадлежит ВЭБ.РФ.
О смене владельца клуба Иванов заявил в ответ на вопрос журналистов о том, действительно ли ЦСКА переходит от ВЭБ.РФ к другой компании, сообщил «Матч ТВ».
«Уже перешел. С чем я вас и поздравляю», — сказал Иванов.
По данным «Спорт-Экспресса», главным акционером ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико». Эта компания будет владеть 77% акций клуба, которые принадлежат госкорпорации ВЭБ.РФ.
В комментарии Championat представители ЦСКА заявляли, что действительно подпишут соглашение с новым стратегическим партнером, но от деталей воздержались. При этом в клубе отметили, что работа ФК останется под контролем президента ЦСКА, вице-президента и главы финансового комитета РФС Евгения Гинера.