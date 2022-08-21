«Уже ушел от ВЭБ.РФ». Сергей Иванов подтвердил, что ЦСКА сменил владельца

Московский футбольный клуб ЦСКА поменял владельца, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его данным, клуб уже не принадлежит ВЭБ.РФ.

О смене владельца клуба Иванов заявил в ответ на вопрос журналистов о том, действительно ли ЦСКА переходит от ВЭБ.РФ к другой компании, сообщил «Матч ТВ».

«Уже перешел. С чем я вас и поздравляю», — сказал Иванов.

По данным «Спорт-Экспресса», главным акционером ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико». Эта компания будет владеть 77% акций клуба, которые принадлежат госкорпорации ВЭБ.РФ.

В комментарии Championat представители ЦСКА заявляли, что действительно подпишут соглашение с новым стратегическим партнером, но от деталей воздержались. При этом в клубе отметили, что работа ФК останется под контролем президента ЦСКА, вице-президента и главы финансового комитета РФС Евгения Гинера.