Футбольный клуб ЦСКА планирует распределять билеты на домашние матчи с помощью жеребьевки. Теперь попасть на игры смогут только владельцы абонементов — и то не все сразу. Виноват снова коронавирус.

Из-за новой инфекции Москва ввела режим повышенной готовности. Власти столицы запретили проводить массовые мероприятия, в которых примут участие более пяти тысяч человек. В это число входят не только зрители, но и участники, техперсонал и организаторы.

Под запрет попадают и многие футбольные матчи. ЦСКА заявил, что на игры смогут попасть только те зрители, которые приобрели абонемент. Болельщики с разовыми билетами не смогут пройти на стадион. Но даже при таком ограничении все владельцы абонементов не смогут сразу попасть на одну и ту же игру.

Клуб решил бороться с проблемой путем жеребьевки. Пока речь идет о двух играх — против «Уфы», которая состоится 15 марта, а также против «Зенита» 22 марта.

Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные. Жеребьевка, которую проведет Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00 по московскому времени ЦСКА.

Владельцы разовых билетов смогут их вернуть. О том, как это сделать, клуб расскажет дополнительно.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала новый тип коронавируса пандемией. Кремль заявил, что в России риск распространения новой инфекции сведен к минимуму.