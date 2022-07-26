Узбекский нападающий Шомуродов может покинуть «Рому»

Бывший форварда «Ростова», 27-летний узбекский нападающий Элдор Шомуродов может уйти из «Ромы». Об этом сообщило издание Corriere dello Sport.

На это решение может повлиять главный тренер клуба Жозе Моуриньо, который остался недоволен игрой футболиста на предсезонных сборах.

Также возможен уход из команды защитника Матиаса Виньи, написала «Политика сегодня».

Элдор Шомуродов подписал контракт с «Ромой» в августе 2021 года. Его срок истекает лишь в 2026 году.