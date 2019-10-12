Узбекская гимнастка отправится на восьмую олимпиаду в карьере

Гимнастка Оксана Чусовитина сообщила в Instagram, что примет участие в летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Спортсменке 45 лет и это восьмая Олимпиада в ее карьере.

«Дорогие мои! Наконец-то я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе», — написала Чусовитина в социальной сети.

В следующем году гимнастке, которая сейчас представляет Узбекистан, исполнится 45 лет. Она — единственная в истории гимнастка, которой удалось побывать на семи Олимпиадах — 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 годов.

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За свою спортивную карьеру она успешно представляла СССР, позже — Германию. Сейчас — Узбекистан: Чусовитина родилась в Бухаре, когда город принадлежал Узбекской ССР, она воспитанница советской гимнастической школы. Ее карьера началась в 1991 году и длится вот уже 28 лет. На ее личном счету золото в Барселоне в 1992 году и еще три медали высшей пробы, а также по четыре серебряных и бронзовых медали с чемпионатов мира.

На восьми Олимпиадах кряду удалось выступить всего 10 спортсменам в истории. И только трое превзошли это достижение: австриец Хуберт Раудашль (парусный спорт), советский и латвийский олимпиец Афанасий Кузьмин (стрелковый спорт) и канадец Иан Миллар (конный спорт).