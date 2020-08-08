Увольнение главного тренера обойдется «Ювентусу» в €20 млн

Итальянский «Ювентус» отправил в отставку главного тренера Маурицио Сарри. За расторжение контракта футбольному клубу придется заплатить 20 миллионов евро.

Тренер подписал соглашение с «Ювентусом» сроком действия до 2022 года. Должность главного тренера клуба приносила Сарри 5,5 миллиона евро за сезон с учетом вычета налогов. За досрочное расторжение контракта тренеру должны будут выплатить 20,3 миллиона евро, пишет Football Italia.

Ранее итальянский футбольный клуб «Ювентус» сообщил об освобождении от должности главного тренера. Сарри поблагодарили за работу в клубе. Свой пост в «Ювентусе» он получил перед началом сезона-2019/20. Перед этим Сарри возглавлял «Челси», «Наполи», «Сорренто» и другие клубы.

По итогам сезона-2019/2020 итальянским спортсменам удалось стать чемпионами страны. Игроки «Ювентуса» на одно очко обошли «Интер». Подопечные Маурицио Сарри заработали 83 очка в 38 встречах. Футболисты 36 раз выигрывали национальное первенство. Кроме того, они завоевывали первое место в чемпионате Италии девять раз подряд.