Руководство клуба «Спартак» уволило тренера Олега Кононова. Для советского футболиста Евгения Ловчева эта новость оказалась ожидаемой. Не сложилось у наставника с «красно-белыми», такое бывает. Об этом он рассказал в беседе с «360».

«Ожидаемо, для меня ожидаемо. Я думаю, делает честь Кононову, что он сейчас подавал заявление на увольнение. Потому что никакого прогресса в игре команды не было, если не сказать, что она все ниже становится по качеству футбола», — заявил Ловчев.

Руководство приняло это заявление. Это значит, что и высшие начальники понимают низкий уровень клуба, отметил собеседник «360».

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Игры команды как не было, так и нет. «Бывает у тренеров, когда у них не получается», — прокомментировал Ловчев.

«То, что он не стал дожидаться, а сам написал заявление, делает ему честь. Пришло время. У „Спартака“ нет ни игры, ни очков. Он и болельщиков уже теряет, их уже сегодня мало было на трибунах», — добавил футболист.

Ловчев не знает, кто сменит Коновова на этой должности. Он отказался делать ставки и размышлять по этому поводу тоже не собирается. Однако заявил, что руководство клуба должно было вести переговоры с какими-нибудь тренерами, учитывая результаты спортсменов.

Кононов не справился со своими задачами в Краснодаре и Туле. А вот с «Ахматом» в Грозном все сложилось. Такое у тренеров бывает, объяснил Ловчов. Он напомнил про одного из самых великих тренеров, португальца Жозе Моуринью. «Манчестер Юнайтед» взял его себе, а спустя время уволил.

Когда тренер подписывает контракт на то, чтобы работать в клубе, он уже подписывает контракт на увольнение практически Евгений Ловчев советский футболист.

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Говорят, что Кононова уволили из-за его спокойного характера. Но это в работе тренера роли не играет, отметил футболист.

«Надо быть именно таким, какой ты есть. Надо быть таким, чтобы команда тебя уважала. Вообще игроки должны или бояться, или уважать. И тогда ты управляешь командой», — пояснил он.

Увольнение не испортит карьеру тренера. Если бы он оставался в «Спартаке», это наложило бы еще больший отпечаток, считает прославленный футболист.