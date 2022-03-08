«Увидели, как с нами общаются украинцы». Гимнаст Куляк объяснил выход на награждение в форме с буквой Z

Российский гимнаст Иван Куляк разместил букву Z на своей форме из-за поведения украинских спортсменов. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Идея появилась после того, как мы увидели, как с нами общаются украинцы. Они себя вели очень некрасиво, во время соревнований кричали: „Слава Украине“. Но больше всего расстраивало, что они просили снять нас с соревнований, хотя мы никому ничего плохого не сделали. Приехали выступать, а в итоге до последнего не знали, допустят ли нас до финалов», — пояснил Куляк.

Иван Куляк выиграл бронзовую медаль на соревнованиях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На этих соревнованиях россияне выступали в нейтральном статусе. Решение об этом вынесла FIG. Во время турнира руководство организации хотело пойти на безосновательную дисквалификацию российских спортсменов, отметили представители российской делегации. Но, по их словам, в ситуацию вмешалась глава организации Моринари Ватанабэ.

Куляк вышел на награждение в форме с буквой Z на груди. Как отметила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, это была его личная инициатива, в известность он ее не ставил. Она предположила, что в парне взыграл патриотизм.

Международная федерация гимнастики (FIG) намерена открыть в отношении Ивана Куляка дисциплинарное дело.