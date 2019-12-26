Утверждена программа подготовки к проведению ЧЕ по футболу в Петербурге

На объекты инфраструктуры и мероприятия полностью или частично деньги выделят из федерального бюджета (2,98 миллиарда рублей) и бюджета Санкт-Петербурга (559 миллиона рублей). Перечень включает мероприятия по организации фан-зон, транспортного и медицинского обеспечения турнира, подготовку и реализацию культурной программы, праздничное оформление города.

«Принятые решения позволят обеспечить проведение чемпионата Европы по футболу УЕФА Евро 2020 года на высоком организационном уровне», — говорится в справке к документу.

Минспорт назначен ответственным координатором программы. Ведомство проконтролирует ход реализации программы.

Чемпионат Европы по футболу в честь 60-летнего юбилея турнира начнется 12 июня и завершится 12 июля. Спортивное мероприятие проведут в 12 городах в разных странах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча — три игры группового этапа и ¼ финала.