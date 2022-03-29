Уткин высказался об отсутствии сборной Италии на чемпионате мира в Катаре

Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале прокомментировал невыход сборной Италии на чемпионат мира в Катаре. Об этом написала «Газета.ru».

Журналист признался, что его расстраивает это обстоятельство, поскольку итальянцы могли бы показать хорошую игру.

«Моим первым мундиалем, который я видел ребенком, был 1982 год, когда Италия стала чемпионом мира. Поэтому для меня ЧМ без Италии — это как каша без масла», — сказал Уткин.