Уткин прокомментировал состав сборной по футболу на сентябрьские матчи

Российский блогер Василий Уткин высказался в своем Telegram-канале по поводу состава сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира к ЧМ-2022. По его словам, комментировать каждого футболиста нет смысла. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Вызваны игроки, которые прямо сейчас играют за свои клубы и находятся в хорошей форме. Надо помнить, что впереди еще один и даже полтора тура чемпионата России: список может и расшириться. Это о Дзюбе в первую очередь», — отметил блогер.

Сборная России по футболу проведет три отборочных матча в сентябре. Команда под руководством нового тренера Валерия Карпина сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой. Ранее стало известно, что футболисты Артем Дзюба и Александр Соболев не вошли в новый состав.