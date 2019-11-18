Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020

На личной странице в Twitter Виктор Вацко поиздевался над сборной России.

Черчесов объяснил проигрыш сборной России в матче с командой Бельгии Подробнее

«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — поинтересовался он.

Василий Уткин в своем Telegram-канале ответил ему, что и за победу над сборной Бельгии титул получить нельзя.

«С нетерпением жду матча Украина — Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», — отметил Уткин.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что российская команда в матче с бельгийцами хотела показать открытый футбол.