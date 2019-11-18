Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020
Украинский комментатор Виктор Вацко посмеялся над проигрышем российских футболистов в матче с Бельгией. Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин ответил на слова коллеги, сообщило ИА Nation News.
На личной странице в Twitter Виктор Вацко поиздевался над сборной России.
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«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — поинтересовался он.
Василий Уткин в своем Telegram-канале ответил ему, что и за победу над сборной Бельгии титул получить нельзя.
«С нетерпением жду матча Украина — Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», — отметил Уткин.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что российская команда в матче с бельгийцами хотела показать открытый футбол.