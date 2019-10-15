Уткин пожелал успеха Басте в связи с покупкой ростовского СКА

Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба «СКА» Подробнее

Уткин напомнил, что СКА — это команда детства Басты и команда юности его родителей, этакая городская легенда. По мнению комментатора, несложно поднять из небытия футбольные клуб. 10 миллионов рублей, вложенных Бастой в СК, хватит на существование команды во втором дивизионе, но дальше потребуется больше средств.

«И деньги эти нельзя заработать, их можно только привлечь», — заметил журналист.

Он обратил внимание на успешность Басты как «воротилы» в хорошем смысле слова, из чего можно сделать вывод, что «история без прибыли» его не интересует.

«В этом смысле вообще хорош любой футбольный клуб, который строится, как бизнес, а не как некая дотация», — продолжил Уткин.

Он пожелал музыканту успеха в его интересном начинании и пообещал оказать любую консультационную поддержку.