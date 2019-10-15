  • Уткин пожелал успеха Басте в связи с покупкой ростовского СКА

    15 октября 2019, 16:21

    Артур Блянихов

    Спортивный комментатор Василий Уткин обсудил с ИА НСН сообщение о том, что новым владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону» стал российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко, более известный как Баста.

    Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба «СКА»

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    Уткин напомнил, что СКА — это команда детства Басты и команда юности его родителей, этакая городская легенда. По мнению комментатора, несложно поднять из небытия футбольные клуб. 10 миллионов рублей, вложенных Бастой в СК, хватит на существование команды во втором дивизионе, но дальше потребуется больше средств.

    «И деньги эти нельзя заработать, их можно только привлечь», — заметил журналист.

    Он обратил внимание на успешность Басты как «воротилы» в хорошем смысле слова, из чего можно сделать вывод, что «история без прибыли» его не интересует.

    «В этом смысле вообще хорош любой футбольный клуб, который строится, как бизнес, а не как некая дотация», — продолжил Уткин.

    Он пожелал музыканту успеха в его интересном начинании и пообещал оказать любую консультационную поддержку.