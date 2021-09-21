Спортивный журналист Василий Уткин в своем Youtube-канале прокомментировал матч восьмого тура Российской премьер-лиги между спартаковцами и армейцами, который завершился победой ЦСКА со счетом 1:0. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Говоря о ЦСКА: почему на поле вышел Дзагоев? Потому что больше некому было», — заметил Уткин.

По его словам, Дзагоеву не удалось ничего показать из-за проблем со здоровьем или из-за чего-то другого.

«Также в очередной раз можем задаться вопросом: „На кой ‚Спартаку‘ Промес?“ Да, неплохой игрок. Но разве он этим отличался раньше?» — добавил журналист.

По его мнению, главный тренер красно-белых Руй Витория переиграл в тренерском плане наставника ЦСКА Алексея Березуцкого.

«Не могу не поздравить Антона Заболотного — ему от меня доставалось, а сегодня он просто молодец», — подчеркнул Уткин.