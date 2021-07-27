Уткин отреагировал на назначение Карпина на пост наставника сборной РФ по футболу

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал назначение наставника «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера российской сборной по футболу. Журналиста процитировали «Дни.ру».

Уткин выразил уверенность, что у сборной может возникнуть много проблем из-за совмещения Карпиным двух тренерских должностей.

«Они подчас до такой степени непредсказуемые, что в последствие только сам совместитель понимает прекрасно, что так поступать нельзя», — заметил журналист.

По его мнению, «Ростов» может пожалеть, что разрешил Карпину встать во главе сборной, поскольку любой неправильный расчет специалиста может отразиться на обеих командах.