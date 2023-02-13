13 февраля 2023, 17:44
Уткин назвал Жиркова уникумом и чемпионом чувства долга
Спортивный журналист Василий Уткин высказался о решении бывшего защитника ЦСКА Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил RT.
«Он чемпион чувства долга», — заметил Уткин.
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Журналист напомнил, что несмотря на травмы, Жирков всегда возвращался в сборную и выходил на поле, если это было возможно.
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«Жирков — уникум», — добавил Уткин.
Уточняется, что среди наград футболиста — золотые медали чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии.
Футбол
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