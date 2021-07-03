Уткин: Черчесова уволят на следующей неделе

Телекомментатор Василий Уткин считает, что тренера сборной Станислава Черчесова уволят на следующей неделе. Об этом сообщил Infох.ru.

Уткин сделал такой вывод из скандальной пресс-конференции тренера.

«До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник», — считает комментатор.

Он уверен, что Черчесов окончательно испортил себе репутацию последним публичным выступлением. Из-за этого большое количество негатива обрушилась и на саму сборную.

Уткин считает, что с тренером попрощаются в ближайшее время, но преподнесут это доброжелательно: выразят благодарность за работу и пожелают дальнейших успехов.

Ранее спортивный обозреватель Константин Осипов выразил мнение, что Станислав Черчесов должен остаться на посту тренера российской сборной по футболу.

Предложения уволить Черчесова он считает неверными. Также Осипов отметил, что нельзя всю вину за провал футболистов на на чемпионате Европы — 2020 сваливать на тренера.