Спорт 28 ноября 2022, 03:33 Устроивших беспорядки футбольных фанатов задержали в Брюсселе RTBF: полиция Брюсселя задержала 10 участников беспорядков после победы Марокко на ЧМ-2022 Unsplash

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В центре Брюсселя задержали около десяти человек, которые участвовали в беспорядках. Фанаты устроил бунт после поражения сборной Бельгии в игре с командой Марокко на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщил RTBF.

«Было произведено около 10 административных арестов и один судебный арест», — отмечено в публикации.

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Десятки жителей Брюсселя стали жечь мусорные баки и повредили дубинками автомобили и городскую технику. Полиции пришлось применять водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

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На фоне беспорядков в центре города закрыли для движения несколько улиц, а также станции метро. Местные СМИ сообщают о пострадавших.

Марокко обыграло Бельгию на ЧМ-2022. Встреча состоялась на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счетом 2:0. Команды открыли счет только во второй половине игры. Штрафным ударом полузащитник Абдельхамида Сабири принес сборной Марокко первый гол. В итоге сборная Марокко поднялась на первое место в турнирной таблице группы F. Бельгия расположилась на второй строчке.