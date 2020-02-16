Устюгова отстранили от судейства после обвинений в допинге

Главным судьей соревнований назначен бобслеист, победитель Кубка мира 2006 года в зачете четверок Роман Орешников. Финал зимней Спартакиады проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырех регионах. Школьники соревнуются в 15 дисциплинах.

Ранее Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на два года российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светлану Слепцову, обвинив их в нарушении антидопинговых правил. Информацию о допинге получили «после изучения проб московской антидопинговой лаборатории от 2013 года».

Все результаты Устюгова с августа 2013 до конца сезона 2013–2014 годов аннулированы. В том числе спортсмен лишился золота за победу в мужской эстафете на Играх в Сочи. Медали отнимут и у остальных российских участников эстафеты — Антона Шипулина, Алексея Волкова и Дмитрия Малышко.

Без этой награды Россия теряет первое место в медальном зачете Олимпиады, уступая его Норвегии.

Устюгов и Слепцова намерены подать апелляцию в Спортивный арбитраж.