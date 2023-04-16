Спорт 16 апреля 2023, 14:47 Устюгов выиграл гонку на 70 километров свободным стилем на чемпионате России ФЛГР: лыжник Устюгов выиграл гонку на 70 км свободным стилем на чемпионате России РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион, лыжник Сергей Устюгов стал лучшим в гонке на 70 километров свободным стилем на чемпионате России. Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Первое место — у лыжника из Ханты-Мансийского автономного округа Сергея Устюгова», — отметили в спортивной организации.

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Лидер гонки показал результат в два часа 34 минуты 55,3 секунды. На втором месте — москвич Дмитрий Кондрашов, на третьем — спортсмен из Татарстана Сергей Волков.

«Чувствую себя нормально, немного лучше, чем на чемпионате России в Тюмени после 50 километров», — сказал Устюгов ТАСС.

По его словам, гонка выдалась тяжелой, ему мешала выступать небольшая простуда. Устюгов отметил, что тон гонки задавали Алексей Шемякин и Дмитрий Кондрашов.

В начале марта Устюгов принял участие в лыжном фестивале «Гонка Легкова» в Сергиевом Посаде. Олимпийский чемпион вышел не старт вместе с другими участниками гонки.