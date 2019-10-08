Устинов заменит провалившего допинг-тест Спонга в бое с Усиком

Российский боксер Александр Устинов проведет бой с украинцем Александром Усиком вместо Тайрона Спонга. Голландский спортсмен провалил допинг-тест.

«Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», — сказал промоутер россиянина Владимир Хрюнов РИА «Новости».

Ранее британский промоутер Эдди Хирн написал в Twitter, что WADA объявило им о неудовлетворительных результатах допинг-теста Спонга. В то же время Хирн заверил подписчиков, что у них есть резервные соперники.

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Бой 32-летнего Усика с 34-летним Спонгом в тяжелой весовой категории должен был состояться 12 октября в Чикаго.

Усик является бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. За свою карьеру он одержал 16 побед, из которых 12 нокаутом, и не допустил ни одного поражения. Устинову 42 года, в его активе 35 побед при четырех поражениях. В июле в Москве он победил украинца Александра Нестеренко.