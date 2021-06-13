«Устали от коленопреклонений»: английские болельщики освистали свою сборную на матче с Хорватией

Английские фанаты освистали свою сборной за поддержку акции Black Lives Matters. Игроки преклонили колено перед матчем Евро с Хорватией.

Хорватские футболисты к акции не присоединились. Но им все равно досталось от болельщиков англичан. Они начали свистеть во время национального гимна сборной страны-соперника.

Встреча закончилась победой Англии. Гол на 57-й минуте оформил Рахим Стерлинг.

В начале июня сборную Англии освистали за акцию BLM перед товарищеским матчем с Румынией. Главный тренер Гарет Саутгейт тогда заявил, что команда не будет обращать внимания на эту негативную реакцию.

После матча России и Бельгии 12 июня бельгийское издание La Dernière Heure сообщило, что российские болельщики освистали бельгийцев за то, что те преклонили колено перед стартовым свистком. В комментариях читатели разразились критикой в адрес футболистов сборной Бельгии, сообщил «Чемпионат».

«Мы устали от этих коленопреклонений», — написал один из пользователей.

С ним согласился другой участник обсуждения, заявив, что сборная должна прекратить «экспорт американских проблем».