«Успели. Минута в минуту». ФК «Химки» сообщил о трансфере Зе в духе фильма «Такси»

Камерунский футболист Дидье Ламкель Зе переходит из бельгийского клуба «Антверпен» в российский «Химки». Пресс-служба футбольного клуба сняла ролик по случаю трансфера спортсмена.

Видео появилось на официальном YouTube-канале ФК «Химки». В нем герои французской комедии «Такси» сообщают, что футбольный клуб взял нового нападающего Дидье Зе. Спортсмен якобы сидит в такси, за рулем которого — Даниэль Моралес. Зе переодевается в спортивную форму и просит его рассказать немного о клубе «Химки».

«Молодая и перспективная команда. В воротах — стена, на поле — звери», — отметил герой фильма «Такси».

Затем автомобиль на бешеной скорости едет по городу и попадает на футбольное поле, где проходит тренировка футболистов.

«Успели, минута в минуту», — заявил Моралес выходящему из салона автомобиля спортсмену.

В начале января 2022 года стало известно, что лондонский «Вест Хэм» заинтересовался полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным.