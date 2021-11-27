Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования

Алишер Усманов снова стал президентом Международной федерации фехтования (FIE). Его переизбрали во время конгресса организации в швейцарской Лозанне.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIE. Усманов стал главной организации в 2008. Его переизбирали в 2012 и 2016 годах. С 2001 по 2009 год он был президентом Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год — Европейской конфедерации фехтования.

«Для меня большая честь быть переизбранным на пост президента FIE при поддержке нашей международной фехтовальной семьи», — рассказал Усманов.

Также он отметил, что развитие и популярность фехтования растут, благодаря программам поддержки организации.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах также выразил мнение, что Усманов сделал многое для развития этого вида спорта.

«Я уверен, что под его руководством этот замечательный олимпийский вид спорта продолжит развиваться и дальше», — сказал он.