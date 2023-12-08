Спорт 08 декабря 2023, 19:45 Условия допуска россиян на ОИ-2024 в Госдуме назвали оскорбительным Депутат Хамитов: требование МОК о нейтральном статусе россиян оскорбительно РИА «Новости»

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Участие в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, в нейтральном статусе для российских спортсменов оскорбительно. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

«Ситуация двоякая. С одной стороны, спортсменам очень важно принимать участие в соревнованиях, в том числе международного уровня. Это профессиональная необходимость. С другой же стороны, требование о нейтральном статусе остается для нас оскорбительным и нелепым», — пояснил он.

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Хамитов назвал недопустимой ситуацию, в которой российские спортсмены должны выглядеть как люди «без рода и племени». Депутат напомнил об одном из базовых олимпийских принципов, суть которого в том, что спорт должен оставаться вне политики.

Исполком МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. В МОК указали, что спортсменов, активно поддерживающих СВО, к участию в соревнованиях не допустят.