Усик пожелал реванша с Джошуа на Украине

Украинский боксер Александр Усик заявил, что готов провести бой-реванш с поверженным им британцем Энтони Джошуа. Спортсмен сказал, что мог бы снова выйти с ним на ринг, если встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве, сообщило РИА «Новости».

Усик предположил, что Джошуа решится встретиться с ним снова.

«Решится ли Джошуа? Он боец. Думаю, Энтони попытается стать лучше», — сказал он.

Украинец также высказался о критиках. Он заявил, что не обращает на злопыхателей никакого внимания. Для него это даже служит дополнительной мотивацией.

Усик одолел Джошуа в поединке, который проходил в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur. Судьи единогласным решением присудили победу украинцу по очкам после 12 раундов. Джошуа в конце боя упал на канаты. Это стало уже 19-й победой в карьере Усика, у которого на счету ноль поражений. Джошуа 24 раза победил и два раза проиграл. Несмотря на фиаско, он получит за бой с Усиком 15 миллионов фунтов (около 1,5 миллиарда рублей).

После поединка Усик сказал, что пока не думает о реванше.