Усик поделился карьерными планами

Украинский боксер Александр Усик захотел получить звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Свою мечту он произнес вслух после боя с британцем Дереком Чисорой.

«Я не боксировал целый год и соскучился. Моя цель? Стать абсолютным чемпионом мира», — заявил Усик.

После поединка боксер хотел скорее вернуться домой и провести как можно больше времени со своей семьей и на тренировках.

Поединок спортсменов прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках большого боксерского вечера 31 октября. По итогам всех 12 раундов Усик победил единогласным судейским решением. Теперь он считается обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.

«Это действительно был хороший тест для меня в тяжелом весе. Чисора — большой, очень жесткий парень. Я ожидал, что поединок и будет таким трудным. Себе за этот бой поставлю три балла из 10», — сказал Усик.

Для 33-летнего украинца этот бой стал вторым в супертяжелом весе. За свою карьеру Усик выиграл все 18 поединков, из них 13 — нокаутами. Он выступал в 1-й тяжелой и тяжелой весовых категориях. Усик — абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по версиям WBO, WBC, IBF и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). А еще боксер — победитель первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой он победил россиянина Мурата Гассиева.

На счету Чисоры числится 41 бой, 32 победы, 23 из которых — нокаутом.

Поединок между Усиком и Чисорой должен был состояться еще в мае, но мероприятие перенесли на осень из-за ограничений и запретов, связанных с пандемией коронавируса.