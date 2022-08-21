Усик победил Джошуа в бою за три чемпионских пояса

Украинский боксер Александра Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO.

Поединок прошел в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Судьи раздельным решением отдали победу украинцу (116-112, 115-113, 113-115). В активе Усика также остался вакантный пояс по версии The Ring.

Украинец выбросил на 46 точных ударов больше, чем Джошуа. Всего Усик нанес 712 ударов, из которых точными оказались 170. В статистической карте Джошуа 124 точных ударов из 492.

После завершения поединка действующий чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри в Twitter написал, что готов возобновить профессиональную карьеру ради встречи с Усиком в ринге.

«Я посмотрел один из худших титульников в тяжелом весе. Это просто дерьмо. Доставайте свой чек, Цыганский король здесь», — написал он.