Усик объяснился

«Относительно Устинова выскажусь: у нас не было [в планах] альтернативы Устинова по нескольким причинам. Прежде всего, это нежелание Усика драться с боксером из России и во избежание кривотолков. А с другой стороны, Саша Устинов уж слишком возрастной боксер для Усика и в последних четырех поединках он три раза проигрывал. Поэтому он — не очень подходящий, мягко говоря, кандидат», — объяснил Красюк.

Усик 13 декабря встретится с американцем Чаззом Уизерспуном. Для Усика предстоящий бой будет дебютным в супертяжелом весе. Дебют, кстати, с самого начала как-то не задался: вначале Карлос Такам отказался от боя, затем Тайрон Спонг попался на допинге.

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Поединок состоится в Чикаго на арене «Винтраст». Начало боя запланировано на 05:00.

Усик до сих пор остается непобежденным бойцом. Он в своей карьере провел 16 боев — и ни одного не проиграл. Уизерспун в свою очередь провел 41 бой, из которых уступил только в трех.