Спорт 17 ноября 2022, 16:52 «Ушел легендарный человек»: фигурист Костомаров — о смерти Горшкова

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Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров прокомментировал сообщение о смерти 76-летнего президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова. Об этом написал NEWS.ru.

По словам Костомарова, Горшков был легендарным человеком.

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«Выражаю слова соболезнования родственникам. Ушел легендарный человек, первый олимпийский чемпион в танцах на льду. Всегда был добрым, открытым и хорошим человеком», — добавил спортсмен.

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Роман Костомаров скончался 17 ноября в возрасте 76 лет. В 1946 году он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.