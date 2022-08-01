Ушел из жизни заслуженный тренер России Иван Иванов

Министерство физической культуры и спорта Пермского края сообщило о смерти заслуженного тренера РФ по санному спорту Ивана Иванова. Об этом написал сайт Ura.ru.

Иванов скончался в возрасте 68-ми лет в городе Чусовой Пермского края.

«Ушел из жизни Заслуженный тренер РФ по санному спорту, почетный гражданин города Чусовой — Иван Васильевич Иванов», — говорится в сообщении ведомства.

Среди учеников Ивана Иванова — два мастера спорта международного класса и 17 мастеров спорта. Он получил множество спортивных наград и стал почетным гражданином города Чусовой. Прощание с тренером пройдет 2 августа в 12:00 в КДЦ Чусового.