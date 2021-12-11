Ушел из жизни четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Мануэль Сантана

Четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Мануэль Сантана умер в возрасте 83 лет. О смерти испанского теннисиста сообщила пресс-служба турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«Турнир серии „Мастерс“ в Мадриде с сожалением сообщает, что Мануэль Сантана скончался в эту субботу в Марбелье в возрасте 83 лет», — написали на сайте турнира.

Сантана в 2002 году стал первым директором турнира. В его честь назвали центральный корт. В пресс-службе подчеркнули, что теннисист был одним из самых важных спортсменов Испании в XX веке.

Мануэль Сантана родился 10 мая 1938 года в Мадриде. Игру в теннис он освоил еще в детстве, когда подавал мячи в городском теннисном клубе. В 13 лет будущий чемпион получил свою первую ракетку. Позже его взял на попечение мадридский теннисист Ромеро Хирон.

За годы своей спортивной карьеры Сантана дважды побеждал на Roland Garros, а также выигрывал US Open. В 1966 году теннисист стал победителем Уимблдонского турнира. До этого вырвать победу не удавалось ни одному испанскому спортсмену.