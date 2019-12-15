Ушел из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года футболист Юрий Беляев

В субботу 14 декабря ушел из жизни в возрасте 85 лет чемпион Олимпийских игр 1956 года футболист Юрий Беляев. Об этом сообщил футбольный клуб ЦСКА на своей официальной странице говорится в Twitter.

«Сегодня ушел из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР — 1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста», — указано в публикации.

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О причинах смерти на данный момент ничего не известно.

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