Усама бен Ладен засветился среди «болельщиков» на матче «Лидса»

На стадионе, где должна будет пройти игра британских клубов «Лидс Юнайтед» и «Фулхэм», разместили картонных болельщиков. Среди них оказался и ныне покойный террорист Усама бен Ладен.

Матч должен был пройти 27 июня. Клуб «Лидс» предложил своим болельщикам распечатать и посадить на трибунах свои изображения за 25 фунтов стерлингов (около 2150 рублей).

Однако кто-то решил вместо себя разместить картонную фигуру бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида». Организаторы стадиона не узнали знаменитость и распечатали все как есть.

«Кто-то здорово постарался и потратил свои фунты, просто чтобы бен Ладен посидел среди болельщиков „Лидса“», — написал пользователь.

Так бен Ладен почти стал зрителем футбольной игры, но его заметили на фото, которое было опубликовано в Twitter. Организаторам пришлось принести извинения и «выгнать» террориста со стадиона.

Ранее СМИ сообщали, что в Австралии футбольные фанаты тоже решили пошутить и на трибунах оказался картонный Гарольд Шипман, британский серийный убийца-врач по прозвищу «Доктор Смерть». Позже это решили обыграть и добавили Гитлера.