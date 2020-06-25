Усама бен Ладен засветился среди «болельщиков» на матче «Лидса»
Матч должен был пройти 27 июня. Клуб «Лидс» предложил своим болельщикам распечатать и посадить на трибунах свои изображения за 25 фунтов стерлингов (около 2150 рублей).
Однако кто-то решил вместо себя разместить картонную фигуру бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида». Организаторы стадиона не узнали знаменитость и распечатали все как есть.
«Кто-то здорово постарался и потратил свои фунты, просто чтобы бен Ладен посидел среди болельщиков „Лидса“», — написал пользователь.
Так бен Ладен почти стал зрителем футбольной игры, но его заметили на фото, которое было опубликовано в Twitter. Организаторам пришлось принести извинения и «выгнать» террориста со стадиона.
Ранее СМИ сообщали, что в Австралии футбольные фанаты тоже решили пошутить и на трибунах оказался картонный Гарольд Шипман, британский серийный убийца-врач по прозвищу «Доктор Смерть». Позже это решили обыграть и добавили Гитлера.