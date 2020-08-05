Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак»

Полузащитник ФК «Уфа » Остон Урунов совершил трансфер и стал футболистом московского «Спартака». В этом клубе он будет играть под номером 20.

Известно, что 19-летний спортсмен сборной Узбекистана подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Об этом сказано на официальном сайте ФК. «Спартак» уже поприветствовал своего нового игрока.

«Приветствуем Остона и желаем ему успешно проявить себя в „Спартаке“!» — говорится в заявлении клуба.

Урунов играл в Узбекистане за клубы «Навбахор» и ташкентский «Локомотив». Всего он провел в узбекской Суперлиге 55 матчей. Летом 2019 года молодой спортсмен дебютировал в национальной сборной своей страны.

Весной этого года Остон провел десять матчей в РПЛ за «Уфу». Там он находился на позиции атакующего хавбека. Как сообщил Sport.ru, трансфер полузащитника обошелся «Спартаку» в два миллиона евро.

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