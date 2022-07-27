Уругвайский нападающий Луис Суарес продолжит карьеру на родине

Нападающий Луис Суарес вернется в уругвайский «Насьональ», чтобы продолжить карьеру на родине. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ранее футболист играл за «Барселону» и «Атлетико». Контракт с «Насьоналем» футболист подпишет на два года.

«Хочу поблагодарить вас за всю ту любовь, которую я и моя семья получали в последние несколько дней. Это было впечатляюще и эмоционально. И сделало мое возвращение в „Насьональ“ неизбежным», — написал Суарес в соцсетях.