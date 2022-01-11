«Уровень турнира упадет» Тренер Абашкин прокомментировал отсутствие теннисиста Джоковича на Australian Open

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин прокомментировал скандал с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который не будет участвовать в Australian Open. По словам наставника, без знаменитого серба этот турнир будет не столь интересен поклонникам данного вида спорта, написал сайт телеканала «Звезда».

«Без Новака, без ведущего и самого титулованного игрока, турнир обеднеет. Зрители хотят ходить на красивый теннис, на сильных игроков, они идут за эмоциями. Но без Джоковича уровень турнира упадет. Хотя шансы Даниила Медведева в борьбе за титул существенно повысятся», — сообщил тренер.

Абашкин также предположил, что неучастие Джоковича в соревнованиях может быть связано с некомпетентностью людей, которые занимались организацией участия сербского спортсмена в турнире.

Ранее стало известно, что теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна. Вместо обязательного сертификата о вакцинации спортсмен предоставил медицинский отвод от прививки. Позже суд принял решение вернуть ему аннулированную визу, однако власти Австралии до сих пор размышляют о депортации спортсмена.