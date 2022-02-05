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    05 февраля 2022, 09:38

    Ургант удивился, что Ухань не стал столицей китайской Олимпиады

    Иван Ургант: почему Ухань не стал столицей Олимпиады? Два года рекламы впустую

    Максим Зинкин

    Город Ухань мог стать столицей зимних Олимпийских игр в Китае, поскольку широко известен общественности. Об этом заявил ведущий и шоумен Иван Ургант, сообщил Telegram-канал Ura.ru.

    Ургант удивился, что Ухань не стал столицей китайской Олимпиады

    Ургант пытался выговорить названия городов, которые примут Игры-2022. Среди них — Пекин, Чжанцзякоу и Яньцинь, пишет РИА ФАН.

    «Почему не Ухань? Почему два года город рекламировали впустую? Нелогично», — заявил Ургант.

    В начале 2020 года Ухань стал известен как точка начала распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на февраль 2022 года, всего в мире коронавирусом заразились более 390 миллионов человек, из них 12 миллионов — в России.

    Олимпийские игры стартовали в Китае 4 февраля, они продлятся до 20 февраля.

    Накануне российский фигурист Марк Кондратюк показал второй результат в короткой программе командного турнира.

    Танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стал вторым, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе среди спортивных пар также заняли второе место.

    Российская команда после первого дня командного турнира находится на втором месте.