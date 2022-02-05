Ургант удивился, что Ухань не стал столицей китайской Олимпиады

Город Ухань мог стать столицей зимних Олимпийских игр в Китае, поскольку широко известен общественности. Об этом заявил ведущий и шоумен Иван Ургант, сообщил Telegram-канал Ura.ru.

Ургант пытался выговорить названия городов, которые примут Игры-2022. Среди них — Пекин, Чжанцзякоу и Яньцинь, пишет РИА ФАН.

«Почему не Ухань? Почему два года город рекламировали впустую? Нелогично», — заявил Ургант.

В начале 2020 года Ухань стал известен как точка начала распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на февраль 2022 года, всего в мире коронавирусом заразились более 390 миллионов человек, из них 12 миллионов — в России.

Олимпийские игры стартовали в Китае 4 февраля, они продлятся до 20 февраля.

Накануне российский фигурист Марк Кондратюк показал второй результат в короткой программе командного турнира.

Танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стал вторым, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе среди спортивных пар также заняли второе место.

Российская команда после первого дня командного турнира находится на втором месте.