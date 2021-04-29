Ургант пошутил о допинге в шашках после скандала на чемпионате мира

Скандал с российским флагом в финале чемпионата мира по шашкам, который прошел в Польше, не оставил без внимания телеведущий Иван Ургант. В своем шоу он высмеял ситуацию о влиянии Всемирного антидопингового агентства (WADA) на федерацию шашек. Выпуск доступен на YouTube Первого канала.

Ургант отметил, что именно шашисты каждый раз оказывались в центре мировых скандалов за использование допинга во время соревнований.

«Федерация шашек только-только отошла от предыдущего скандала, когда игрок взял белую шашку, рассосал ее и выиграл партию у радужного единорога», — привел пример телеведущий.

В финальном матче чемпионата мира за звание боролись россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. В четвертом раунде организатор соревнований и бывший глава Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий снял со стола наклейку с российским флагом и забрал небольшой триколор.

Он заявил, что выполнил требование руководителя WADA Витольда Баньки. По его словам, ему пригрозили исключить Всемирную федерацию шашек из состава антидопингового агентства.

Президент федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за сложившуюся ситуацию, а Наталья Садовская в знак солидарности убрала со стола свой флаг.

В конце декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд утвердил санкции WADA против российских спортсменов. В течение двух лет им разрешили выступать только в нейтральном статусе. В случае победы им не включат гимн и не поднимут российский флаг.

Изначально WADA требовало более жестких санкций на четыре года с отбором спортсменов через специальную систему. Российская сторона не согласилась с такими требованиями и обжаловала решение в арбитраже.