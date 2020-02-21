Уральский «Металлург» обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» уже не окажется ниже восьмого места в турнирной таблице после победы над «Нефтехимиком».Таким образом, он гарантировал себе место в плей-офф КХЛ.

Как сообщил РБК, «Металлург» в матче чемпионата КХЛ одержал победу над нижнекамской командой «Нефтехимик». Матч проходил на территории на «Арена-Металлург» и завершился со счетом 3:1 в пользу уральской команды.

По итогам встречи «Металлург» набрал 64 очка и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Они уже точно не опустятся ниже восьмой позиции.

У «Нефтехимика» 58 баллов, они находятся на десятой строчке, сохраняя свои шансы выступить в Кубке Гагарина.

Магнитогорский клуб был основан в 1955 году. Он является одним из самых успешных российских клубов по количеству выигранных титулов за российский период.

Ранее стало известно, что новым главой КХЛ станет управляющий директор МХЛ и президент «Крыльев Советов» Алексей Морозов.