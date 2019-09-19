«Урал» согласился проститься с Парфеновым

Иванов заявил, что клуб готов отпустить главного тренера Дмитрия Парфенова в московский «Спартак», если он получит такое предложение от «красно-белых».

«Если Парфенова позовет большой клуб и Дмитрий Владимирович сам решит уйти, мы чинить препятствий не будем. Он многое для нас сделал. Тренеру надо расти еще выше», — признался Иванов.

В минувшем туре чемпионата России московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу». После этого появилась информация, что наставник «Спартака» Олег Кононов может оставить свой пост, напомнила «Свободная пресса».