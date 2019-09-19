  • «Урал» согласился проститься с Парфеновым

    19 сентября 2019, 20:12

    Ольга Чеснокова

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».

    Иванов заявил, что клуб готов отпустить главного тренера Дмитрия Парфенова в московский «Спартак», если он получит такое предложение от «красно-белых».

    «Если Парфенова позовет большой клуб и Дмитрий Владимирович сам решит уйти, мы чинить препятствий не будем. Он многое для нас сделал. Тренеру надо расти еще выше», — признался Иванов.

    В минувшем туре чемпионата России московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу». После этого появилась информация, что наставник «Спартака» Олег Кононов может оставить свой пост, напомнила «Свободная пресса».