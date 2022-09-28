«Урал» победил «Торпедо» в матче Кубка России | 360°

Спорт 28 сентября 2022, 19:05 Поделиться Telegram

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Viber «Урал» победил «Торпедо» в матче Кубка России

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Команда «Урал» выиграла в матче против «Торпедо» в третьем туре группового этапа Кубка России. Об этом сообщила НСН.

Игра окончилась со счетом 1:0. Футболист «Урала» Алексей Каштанов забил гол в первую минуту игры.

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По итогам трех туров «Урал» набрал шесть очков и попал на вторую строчку в группе D. «Торпедо» завоевал три очка и третью позицию.

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