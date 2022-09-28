«Урал» победил «Торпедо» в матче Кубка России | 360°

Все новости

Эксклюзив

28 сентября 2022, 20:14

Переговоры с Украиной возможны только после ее полного разгрома

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:59

Детско-юношеский турнир по футболу «Кубок офицеров России» прошел в Одинцове

Реклама

Мир

28 сентября 2022, 19:54

Обвинение СБУ организаторов референдумов назвали смехотворным

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:51

Михаил Онуфриенко: российские войска прогрызают оборону противника в Донбассе

Мир

28 сентября 2022, 19:36

Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков»

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:34

Проект реновации Подмосковья представили на архитектурном фестивале «Зодчество»

Происшествия

28 сентября 2022, 19:31

Виктория Боня показала трагедию на горе Манаслу в Гималаях

Мир

28 сентября 2022, 19:21

«Люди фактически выбрасывают собственность». Что происходит на границе России и Грузии

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:16

«Пойдет в военкомат». Отец футболиста Билялетдинова рассказал о повестке сына

Спорт

28 сентября 2022, 19:05

«Урал» победил «Торпедо» в матче Кубка России

Читать 360tv в

Команда «Урал» выиграла в матче против «Торпедо» в третьем туре группового этапа Кубка России. Об этом сообщила НСН.

Игра окончилась со счетом 1:0. Футболист «Урала» Алексей Каштанов забил гол в первую минуту игры.

Реклама

По итогам трех туров «Урал» набрал шесть очков и попал на вторую строчку в группе D. «Торпедо» завоевал три очка и третью позицию.

Реклама

Футбол

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама